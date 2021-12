Sampdoria, nessuna frattura al polso per Ferrari: il difensore si è allenato a parte in vista di Firenze

di Maria Grazia Barile

Ripresa la preparazione a Bogliasco a due giorni dal turno infrasettimanale con la Fiorentina, si gioca al Franchi martedì 30 novembre alle 18.30

L'uscita dal campo dolorante nel primo tempo di Sampdoria-Verona, con il polso sinistro steccato, aveva fatto temere il peggio, ma gli accertamenti hanno scongiurato l'ipotesi più seria: Alex Ferrari non ha fratture al polso sinistro e ha potuto allenarsi svolgendo un lavoro individuale specifico. All'indomani del successo casalingo, D’Aversa ha diviso la squadra in due gruppi: allenamento rigenerativo per chi ha giocato di più con i gialloblù e tecnico-atletico per tutti gli altri disponibili.

Martedì l'appuntamento infrasettimanale a Firenze, fischio d'inizio alle 18.30, contro una formazione viola rabbiosa e in cerca di riscatto dopo la sconfitta con l'Empoli. Sarà una trasferta delicatissima ma il tecnico vuole continuità di risultati dopo le due vittorie consecutive. a Salerno e in casa col Verona.

Restano ancora ai box Depaoli, Prelec, R Vieira e Torregrossa, che hanno proseguito nei rispettivi programmi di recupero. Terapie e fisioterapia per Mikkel Damsgaard. Domani, lunedì, appuntamento pomeridiano.