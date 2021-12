Sampdoria, la dedica di Candreva a Damsgaard dopo il gol: "Daje Miki!"

di Alessandro Bacci

Il centrocampista sempre più leader della squadra, segna e al posto di esultare pensa al suo compagno infortunato

Antonio Candreva è sempre più leader di questa Sampdoria. Con un gol e un assist la prestazione del centrocampista ha trascinato i blucerchiati a una vittoria fondamentale con il Verona. Ancora una rete di pregevole fattura che non ha lasciato scampo a Montipò. Oltre alla bellezza del gol, però, c'è da sottolineare anche il bel gesto del giocatore.

Candreva una volta visto il pallone infilarsi in rete, è corso fino al centro del campo dove un raccattapalle gli ha consegnato una maglietta. Era la numero 38 di Mikkel Damsgaard, lo sfortunato danese alle prese con un problema al ginocchio che lo sta tenendo lontano dal campo.

Candreva ha preso la maglia blucecrhiata e l'ha mostrata alla telecamera. Una dedica che testimonia l'ottimo rapporto attorno alla squadra e un'iniezione di fiducia per il ragazzo in vista della ripresa dell'infortunio. Chapeau per Candreva.