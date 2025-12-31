Sampdoria, mercato nel vivo: ecco Esposito e Begic, poi Mitoglou e Brunori
di m.m.
La Sampdoria conferma di volersi far trovare pronta il 10 gennaio alle 15 ad Avellino con i rinforzi a disposizione dal mercato, come promesso a Telenord dal direttore sportivo Andrea Mancini.
Accordo raggiunto con lo Spezia per il centrocampista Salvatore Esposito sulla base di 1,5 milioni + bonus totali. Contratto quinquennale al calciatore, con ingaggio da 800 mila euro. La società blucerchiata ha perfezionato anche la trattativa con il Parma per Tjas Begic, esterno d'attacco classe 2003, sceso in campo una sola volta in questa stagione.
Si avvicina alla Samp il possente Gerasimos Mitoglou, difensore classe ’99 dell’AEK Atene, dove nella scorsa stagione ha collezionato 20 presenze ma in questa non ha ancora trovato spazio. Per quanto riguarda l’arrivo di Matteo Brunori dal Palermo si attende il via libera dal club rosanero, con il quale la Sampdoria sta limando l'intesa sull'onerosità del prestito. La trattativa è facilitata dalla presenza di Carlo Osti, attuale ds del Palermo ed ex della Samp stessa.
Questi quattro calciatori dovrebbero sottoporsi alle visite mediche di rito e alla firma dei contratti in tempo per essere a disposizione di Gregucci (Foti sarà squalificato) per la trasferta di Avellino.
