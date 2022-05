Sampdoria, le "Leggende blucerchiate" lunedì al Ferraris per la sfida contro la Fiorentina

di Marco Innocenti

L'iniziativa è stata fortemente voluta dal presidente Lanna: "Si parte con i campioni dello Scudetto e della finale di Wembley: tutti figli di una stessa Samp"

Un club esclusivo quello delle "leggende blucerchiate", che comprende quei personaggi che, con le loro gesta sportive, hanno reso grande la Sampdoria dal 1946, anno della sua fondazione, ad oggi. A far parte di diritto di questa ristretta cerchia i calciatori delle stagioni 1990/91 e 1991/92, protagonisti delle stagioni dello scudetto e della cavalcata in Coppa dei Campioni, terminata con la sfortunata finalissima di Wembley. Lunedì saranno tutti invitati allo stadio Ferraris, per la sfida contro la Fiorentina, un'iniziativa fortemente voluta dal presidente Marco Lanna.

"Non c’è futuro senza storia ed è questo il motivo per il quale teniamo moltissimo a questo progetto – ha dichiarato Lanna - Chi ha indossato la nostra maglia sa cosa significa il senso di appartenenza blucerchiato e lo porta sempre con sé. Abbiamo scelto di lanciare l’iniziativa in occasione di una partita importantissima per tutti noi proprio per sentirci ancora più uniti, più forti, tutti figli di una stessa Sampdoria. Lunedì alcuni miei ex compagni saranno allo stadio per essere vicini alla squadra e ai tifosi: più siamo, meglio è".