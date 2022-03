Sampdoria, lavoro a parte per Colley e Giovinco. Anche il presidente Lanna a Bogliasco

Allenamento all'ora di pranzo per la Sampdoria oggi in vista della gara di domenica contro il Venezia in programma alla stessa ora. Alla seduta ha assistito anche il presidente Marco Lanna.

Marco Giampaolo e il suo staff hanno diretto una seduta sul campo 2: esercitazione tecnica, lavoro tattico e partitella 10 contro 10 a campo ridotto. Domani, venerdì, una seduta mattutina, quindi nel pomeriggio la partenza in treno alla volta di Mestre. La squadra blcuerchiata ha deciso di anticipare di un giorno gli abituali tempi della trasferta per via della chiusura dell'Aeroporto Cristoforo Colombo.

Hanno svolto lavoro differenziato in palestra e piscina Omar Colley (fastidio al ginocchio sinistro) e Sebastian Giovinco (affaticamento muscolare).

Mikkel Damsgaard e Manolo Gabbiadini hanno proseguito il loro lavoro di riabilitazione.