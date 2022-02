Sampdoria, Lanna: "Quagliarella è un esempio per tutti, il nostro trascinatore"

di Maria Grazia Barile

Il presidente ha inaugurato oggi una serie di incontri a SampCity

Marco Lanna ha inaugurato oggi una serie di incontri a SampCity. Il primo dedicato al Torneo di Viareggio e alle potenzialità del settore giovanile. Il presidente ha ricordato: "Sono particolarmente affezionato al settore giovanile, dove sono nato, e mi piacerebbe tornasse un settore d'élite. Arrivare in prima squadra per un ragazzo deve essere l'obiettivo. Da presidente vedere tanti giovani che arrivano tra i grandi vuol dire soddisfazione per il lavoro svolto, e dal punto di vista economico sono risorse da sfruttare, visto che non siamo né Inter né Milan".

Lanna ha accennato alla prossima trasferta di Bergamo: "L'Atalanta ha fatto un percorso bellissimo e sarà una realtà ancora più competitiva con l'arrivo degli americani. Giovinco e Sensi dovrebbero essere disponibili, anche se Giovinco penso solo in panchina perché non può essere ovviamente al 100%"

Infine un pensiero su Quagliarella: "Fabio deve essere un esempio per tutti. Si allena sempre al massimo, ha sempre dimostrato le sue qualità. Ora è tornato in forma e credo possa darci una grande mano. Deve essere un po' il trascinatore là davanti, l'ha già fatto domenica scorsa e spero continui per tutto il campionato".