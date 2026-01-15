Sampdoria: la difesa cambia volto. Dopo Palma, ecco Viti

Il mercato della Sampdoria si arricchisce di un altro pezzo pregiato. Dopo gli ingaggi di Brunori, Esposito, Martinelli, Begic e Palma, è fatta anche per il difensore Mattia Viti, una certezza per la categoria. Di proprietà del Nizza, il possente ventiquattrenne ha iniziato la stagione alla Fiorentina, arricchendo così un curriculum già molto ricco. L'esordio in serie A avviene il 22 settembre 2021, conm la maglia dell'Empoli, in occasione della sfida casalinga contro il Cagliari (2-0). Al termine della stagione avrà collezionato 20 presenze, dimostrando qualità e sicurezza. Si trasferisce al Nizza nell'estate 2022 per l'ingente cifra di 15 milioni, a conferma della crescita dimostrata, e debutta nel massimo campionato francese a fine agosto contro il Marsiglia. Si toglie poi la soddisfazione di debuttare in Conference League, con il Nizza opposto allo Slovacko, arricchendo la propria breve carriera di un altro importante traguardo. Il ritorno in serie A avviene la stagione successiva, prestito al Sassuolo, esperienza che gli consente di segnare anche la prima rete nell'1-1 contro la Lazio. Nel 2024 torna all'Empoli, ancora in serie A, e va a segno contro il Monza. Il bilancio complessivo sarà di 33 presenze. Poca continuità, invece, nella stagione in corso, anche a causa di qualche problema fisico. Ora è pronto a mettere al servizio della Sampdoria il suo talento, la sua esperienza e la sua statura (191 cm). Anche la nazionale under 21 si rende conto di lui, facendolo esordire nell'1-1 con la Svezia, partita valida per le qualificazioni europee.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.