Sampdoria, incontro Lanna-Federclubs: primo atto ufficiale

di Maria Grazia Barile

Il presidente aveva annunciato iniziative in conferenza stampa

Lo aveva annunciato in conferenza stampa: "L'obiettivo è riavvicinare i tifosi, lo farò in prima persona". E Marco Lanna ha mantenuto subito l'impegno incontrando il direttivo della Federclubs insieme al consigliere Gianni Panconi. Un primo segnale concreto. È stato un confronto produttivo nella sede blucerchiata di Corte Lambruschini con nuove idee per riavviare dialogo e collaborazione tra le parti. Un primo passo del nuovo presidente nell'ottica di una società che vuole tornare ad essere a misura di tifoso.