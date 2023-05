Sampdoria, il CdA: "Pronto aumento di capitale di Radrizzani". Ferrero: "Non ne so nulla, atto illegittimo"

A meno di tre ore dal comunicato diffuso in serata dal CdA della Sampdoria, in cui si annunciava l'accordo con Gestio Capital di Matteo Manfredi e Aser Holding di Andrea Radrizzani per l'aumento di capitale funzionale all'acquisto della società, Massimo Ferrero reagisce e affida a uno dei suoi avvocati, il professor Pieremilio Sammarco, la secca replica, senza escludere azioni legali.

"Leggiamo con sorpresa il comunicato stampa diffuso ora dalla Sampdoria - scrive il prof. Sammarco - secondo cui sarebbe stato sottoscritto un accordo per l'aumento di capitale nella società da parte di Gestio Capital e Aser Holding.

A tale riguardo, si fa presente che né la proprietà e nemmeno il trustee hanno ricevuto la proposta di acquisto delle azioni da parte delle predette società o da altre, giacché nessuno si è realmente manifestato nei loro confronti. Se e quando saranno presentate delle proposte di acquisto, il trustee e la proprietà le valuteranno per verificarne la sostenibilità.

Inoltre, il consiglio di amministrazione non può in alcun modo impegnare la proprietà o il trustee, né può sostituirsi ad essi per decisioni sull'aumento di capitale che competono esclusivamente all'assemblea dei soci; ogni atto in pregiudizio dei diritti dei soci sarà oggetto di immediate iniziative giudiziarie in sede civile e penale".