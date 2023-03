Sampdoria-Hellas Verona 3-1: doppio Gabbiadini e Zanoli, prima vittoria al Ferraris per i blucerchiati

Serviva la vittoria ed è arrivata. La Sampdoria batte 3-1 l'Hellas Verona e torna a riassaporare un successo che mancava dalla prima gara del 2023 a Sassuolo. Grandissimo primo tempo dei ragazzi di dejan Stankovic, che colpiscono due volte con Gabbiadini tra il 25' e il 35', creando a più riprese i presupposti per altri gol. Nella ripresa l'Hellas viene fuori in maniera determinata e si vede annullare due gol per evidente fuorigioco di Gaich. Faraoni fa restare il Ferraris col fiato sospeso per gli ultimi 10 minuti, ma Zanoli in contropiede, dopo la cavalcata eroica di Jesè, fa espolodere la Gradinata Sud. I blucerchiato salgono a quota 15 e accorciano proprio sull'Hellas, ora distante 4 punti. Sono invece 9 i punti dalla salvezza diretta, certificata dai 24 punti dello Spezia.

Sampdoria (3-4-2-1): Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Cuisance (63' Ilkhan), Augello; Leris (84' Murillo), Djuricic (72' Murru); Gabbiadini (84' Jesè Rodriguez). All: Stankovic

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Magnani (46' Veloso), Coppola; Faraoni, Tameze, Duda, Doig (46' Lasagna); Braaf (79' Kallon), Lazovic (71' De Paoli); Djuric (38' Gaich). All: Zaffaroni

Arbitro: Mariani di Aprilia

Reti: 25' e 35' Gabbiadini, 88' Faraoni, 98' Zanoli

La cronaca

primo tempo

1' - Si parte, Samp che attaccherà sotto la Nord

3' - Miracolo di Montipò! Djuricic fa tutto benissimo, calciando sul primo palo dal limite e trovando il grande intervento a mano aperta del portiere scaligero

6' - Risponde l'Hellas! Gran botta di Lazovic su punizione, Turk vola e mette in corner

9' - Si distende bene la Samp, che sta provando a cavalcare l'ottimo inizio di partita

19' - Mischia in area Verona, la conclusione finale di Zanoli viene rimpallata in corner dal corpo di un difensore

23' - Palo interno clamoroso di Amione! Il colpo di testa del centrale argentino incoccia in pieno il montante, poi Gabbiadini non riesce a ribadirla in rete

24' - Altra paratona di Montipò, che mette in corner il tiro cross di Winks

25' - La sblocca Gabbiadini! I blucerchiati legittimano un predominio schiacciante: il numero 23 risolve da due passi col mancino

29' - Salvataggio sulla linea di Nuytinck! Lazovic si crea lo spazio per la conclusione, Turk sfiora soltanto e serve l'intervento in scivolata del centrale olandese a salvare il risultato

34' - Winks sbaglia l'impostazione, Lazovi raccoglie ma calcia a lato dal limite

35' - Gol pazzesco di Gabbiadini! Tameze serve involontariamente l'attaccante blucerchiato, che controlla e scarica una sassata sotto l'incrocio dai 20 metri

38' - Infortunio per Djuric! Sfortunato il bosniaco, al suo posto Gaich

42' - Ammonito Djuricic per una trattenuta ai danni di Duda: punizione interessante per l'Hellas

45' + 1' - Duplice fischio di Mariani! Gran primo tempo della Samp: doppietta di Gabbiadini

secondo tempo

46' - Si riparte: dentro Lasagna e Veloso tra le fila ospiti, fuori Doig e Magnani

50' - Chance Hellas! Braaf calcia dal limite, il palo esterno salva Turk

60' - Rientra in partita l'Hellas Verona! Gran filtrante di Duda per Gaich, che davanti a Turk non sbaglia

62' - Gol annullato! L'attaccante degli scaligeri era davanti alla linea difensiva al momento del passaggio: si resta 2-0

63' - Prima sostituzione Samp: Ilkhan rileva Cuisance

65' - Gaich la spinge ancora in rete! Tap in vincente dopo il miracolo di Turk sul colpo di testa di Lasagna

68' - Ancora fuorigioco! Il var certifica la posizione irregolare di Gaich

69' - Due sospiri di sollievo per la Samp, che però ora deve riprendere campo per non dare slancio all'Hellas

71' - Spazio anche per l'ex De Paoli, che entra al posto di Lazovic

72' - Cambia anche Stankovic: Djuricic esce tra gli applausi, dentro Murru

78' - Bella combinazione tra Lasagna e Gaich, il tiro di quest'ultimo è alto sopra la traversa

79' - Zaffaroni si gioca l'ultima carta: entra Kallon ed esce Braaf

82' - Che occasione per Gaich! Colpo di testa da ottima posizione del centravanti gialloblu, mira troppo alta

83' - Ammonito Nuytinck: l'olandese era diffidato e salterà la trasferta di Roma

84' - Spazio per Jesè Rodriguez e Murillo, lasciano spazio Gabbiadini e Leris

85' - Giallo anche per Zanoli, che impedisce l'immediata ripresa del gioco

88' - Questa volta il gol dell'Hellas è buono! Murillo regala letteralmente un corner, dalla successiva battuta Faraoni la butta dentro col ventre

90' - Concessi 7 minuti di recupero da parte di Mariani

90' + 8' - Zanoli la chiude in contropiede! Gran galoppata di Jesè, che pesca al centro il compagno liberissimo per insaccare il tris