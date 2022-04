Sampdoria, Giampaolo: "Dura per noi ma è ancora più dura per chi insegue"

di Redazione

"Serve consapevolezza di cosa questa partita rappresenta e i calciatori lo sanno benissimo. L'abbiamo preparata bene"

Vigilia di derby in casa Sampdoria. Il tecnico blucerchiato Marco Giampaolo è pronto alla super sfida del Ferraris

"Una sfida che vale tre quarti di stagione per entrambi - le parole dell'allenatore della Sampdoria - Serve consapevolezza di cosa questa partita rappresenta e i calciatori lo sanno benissimo. Ho la mia piccola esperienza di derby a Genova e li ho gestiti sempre riferendomi a determinati parametri e così ho fatto anche stavolta".

E poi ancora: "Ci sono queste ultime partite che sono di viltale importanza. E' dura per noi ma è ancora più dura per chi insegue. Noi ci siamo allenati per vincere la partita. Non mi ha mai sfiorato l'idea che il Genoa possa giocare un derby sottotono. Quello che conta è la nostra partita, siamo avanti di 5 punti, come ho detto per noi è dura ma per loro lo è di più perché inseguono".