La Sampdoria si è allenata questa mattina a Bogliasco. Marco Giampaolo e il suo staff tecnico ul campo 2 del “Mugnaini” hanno diretto una seduta incentrata su esercitazioni tattich per preparare la grande sfida in programma sabato al “Ferraris” (ore 18.00).

Per quanto riguarda i singoli, sessione individuale per Sebastian Giovinco; percorso di recupero agonistico per Manolo Gabbiadini. Domani, venerdì, è in programma al mattino la rifinitura.