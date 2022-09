Sampdoria, Giampaolo: "Dopo l'espulsione di Leao, arbitro ha fischiato a senso unico"

Sampdoria sconfitta 2 a 1 in casa contro il Milan dopo essere stata in superiorità numerica per quasi tutto il secondo tempo.

Giampaolo commenta così la partita: "Non mi è piaciuta la direzione arbitrale dall'espulsione sacrosanta in poi. Perché da quel momento in poi l'arbitro ha fischiato a senso unico, anche con arroganza, con un senso di sfida. Non c'è bisogno di sfidare nessuno, né la squadra, né i calciatori, né il pubblico. Non c'è bisogno di compensare quella doppia ammonizione, scaturita in espulsione con quella direzione soltanto in un senso. Il Milan si prende quello che deve prendersi. Quel tipo di conduzione inasprisce gli animi.

La partita non è importante solo per il Milan, lo è anche per la Samp. Non cè soltanto il Milan, c'è anche la Samp, la sua storia, i suoi tifosi. Quindi devi fare le cose per bene, quando si alza il livello della tensione, devi saperlo gestire. Se perdi il metro succedono le cose che son successe. Nel finale, io che sono uno che espulsioni poche, forse mezza nella mia carriera, problemi col quarto uomo mai, proteste contro gli arbitri mai, anzi... alla fine quella protezione dell palla da parte di Leris, scaturita in ammonizione mi ha fatto perdere la testa perché era figlia di decisioni che pendevano da una parte. E lì poi, mi ha espulso giustamente, perché l'ho insultato. Ma non dobbiamo crearci alcun alibi, la squadra ha fatto la partita che doveva fare. Non c'è bisogno di ribadire di chi è il pallone".