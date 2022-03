Sampdoria, Giampaolo a Telenord: "Rinnovo e salvezza? La priorità è una solida struttura della società futura"

di Marco Innocenti

Il tecnico spiega così, nell'intervista al direttore Timossi, la sua scelta di legare il rinnovo del suo contratto al raggiungimento della permanenza in A

Ha legato il suo rinnovo contrattuale al raggiungimento dell'obiettivo minimo, la salvezza, con la Sampdoria. Marco Giampaolo, nella lunga intervista concessa al direttore di Telenord Giampiero Timossi, ha toccato anche questo tasto, spiegando quali siano state le motivazioni alla base di questa decisione, per certi versi, coraggiosa.

"Questa è stata un'ammissione - ha detto Giampaolo - Un credere nei valori della Samp, della squadra, di un ambiente che conosco e che mi piace. L'ho presa come una scommessa totale, mi sono messo in gioco con una full immersion 24 ore al giorno e dove l'aspetto più importante non è il rinnovo del contratto in caso di salvezza ma piuttosto la salvezza stessa della Sampdoria e la futura struttura della società che dovrà avere fondamenta solide. Poi noi facciamo parte del percorso ma adesso le priorità sono la salvezza sul campo e una solida strutturazione del club".