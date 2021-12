Sampdoria, Ferrero non si è ancora dimesso. Alla guida del club sempre lui e la figlia

"Stiamo ancora aspettando le copie del fascicolo, non so quando ci arriveranno, non so se oggi. Se anche le ricevessi, non potrei certo leggerle in un quarto d’ora. Dunque vedremo oggi, ma direi che posso confermare che il presidente Ferrero si avvarrà della facoltà di non rispondere". Così all’AdnKronos l’avvocato Luca Ponti, difensore del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, arrestato per bancarotta nell’ambito di un’inchiesta della procura di Paola (Cs) e recluso a San Vittore.