Sampdoria, Ferrero: "Lanna presidente peggiore per il club. I debiti sono 110 milioni, io ne voglio 40 per cedere"

Massimo Ferrero, la cui famiglia detiene le quote di maggioranza della Sampdoria, è tornato a parlare pubblicamente a 'Cronache di Spogliatoio'.

"Per quanto ne so io - esordisce Ferrero - il debito del club ammonta a 110 milioni. Gli altri problemi vanno discussi dagli addetti ai lavori. Io ho lasciato la Samp in buona salute, anche senza disporre di liquidità elevata. Vedere la squadra in queste condizioni mi fa piangere il cuore".

Su Lanna: "Il sig. Lanna è un dirigente messo lì dalla famiglia, parliamo di una brava persona e gliel'ho detto più volte. Credo però che sia il presidente peggiore della Sampdoria".

Sull'impegno della sua famiglia: "Noi non c'entriamo più niente da 13 mesi. Se la società fallisse sarebbe la cosa peggiore della mia vita, perchè io per strada sono riconosciuto come il presidente della Sampdoria".

Su un ipotetica valutazione del club: "Il marchio è stato valutato dai 150 ai 200 milioni. Non lo dico io, ma gli esperti. La Samp è una società patrimonializzata: abbiamo fatto la squadra femminile, il calciotto, il calcio a cinque, un albergo per i ragazzi, campi nuovi, rifatto tribune. Ho fatto tutto io perchè ho trovato zero. Per tutti questi fattori la Samp è stata valutata 150 milioni, se ce ne sono 110 di debiti il prezzo giusto è di 35-40. Il trustee che chiede questa cifra sa che li può valere tutti".