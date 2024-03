Sampdoria femminile, Giordano: "Pronte per l'ultimo sforzo salvezza"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Non abbiamo fatto ancora niente, già sabato vogliamo vincere a Napoli per ottenere gli ultimi punti salvezza. Siamo un grande gruppo, nessuno per come era partita la stagione poteva pensare che ripetessimo l'impresa dello scorso campionato, invece siamo davvero a un passo dall'obiettivo".

A dirlo, in un'intervista esclusiva per Forever Samp che andrà in onda domenica sera su Telenord, è Michela Giordano, 21 anni, un passato da sciatrice (è originaria di Vernante, in provincia di Cuneo, a due passi da Limone Piemonte), poi terzino nella Juventus e la successiva esplosione come mezzala nella Sampdoria Women guidata da Salvatore Mango.

Vi proponiamo una breve anticipazione dell'intervista a 360 gradi con Michela Giordano proprio in vista della prossima trasferta di Napoli.