Sampdoria, Falcone: "Audero è un amico, usciamo spesso insieme"

di Maria Grazia Barile

"Nessuna rivalità anzi c'è un rapporto bellissimo, siamo giovani e c'è stima reciproca"

Nessuna rivalità con Audero, anzi un'amicizia anhe fuori dal campo. Falcone racconta così il suo rapporto con l'altro portiere della Sampdoria, titolare fino a qualche tempo fa: "C'è un rapporto bellissimo, siamo giovani, ci stimiamo e usciamo spesso insieme". Le dichiarazioni a margine di un incontro dedicato ai temi del settore giovanile blucerchiato, dal quale lui proviene: "Sono cresciuto in questo club e mi piace restituire ciò che ho ricevuto, è una bella sensazione passare dal vivaio della Samp alla Serie A. Per me il Doria è una seconda famiglia, mi inorgoglisce farne parte. Qui sono passati tanti calciatori illustri, E' stato bello ricevere i cori della Sud".

Sulla parata più difficile Falcone non ha dubbi e ribadisce quanto aveva dichiarato dopo la partita con il Milan: "Direi quella su Messias a San Siro, ho messo la mano con puro istinto perché ho visto il pallone all'ultimo. Mi fa piacere ricevere le parole di stima di Pagliuca; spero di fare anche solo un quarto della sua carriera".

Infine un accenno alla trasferta di Bergamo con l'Atalanta: "Sarà una gara difficilissima, a Bergamo è tosta per tutti. Abbiamo avuto tanti giorni per preparare la gara rispetto a loro e vogliamo metterli in difficoltà".