Sampdoria, dubbio Yoshida per Giampaolo

di Redazione

Il difensore sembra recuperato, ma il mister è ancora cauto: valuterà con attenzione se rischiarlo dal primo minuto o portarlo invece in panchina

Maya Yoshida sembra recuperato, ma in casa Sampdoria in questi giorni pare prevalere la linea della massima prudenza. Mister Giampaolo si prenderà tutto il tempo a disposizione prima di decidere se mandare il giapponese in campo fin dal primo minuto o se farlo accomodare invece inizialmente in panchina.

Oggi a Bogliasco lavoro tecnico e tattico. Prosegue il lavoro a parte per Askildsen (alle prese con problemi al ginocchio sinistro) e Giovinco, sulla strada del recupero della condizione.

L'arbitro della sfida con l'Empoli sarà il napoletano Rapuano. I collaboratori di linea Giallatini e Mastrodonato. Il quarto uomo è Santoro, mentre al Var saranno Abisso e Dei Giudici.