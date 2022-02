Sampdoria, Ekdal e Quagliarella dal primo minuto contro l'Empoli: Giampaolo ci pensa

di Marco Innocenti

Possibile un loro impiego da titolari sabato al Ferraris. Turno di riposo a centrocampo per uno fra Rincon e Thorsby

Potrebbe essere una Sampdoria molto diversa, quella che scenderà in campo sabato al Ferraris contro l'Empoli. Rispetto alla gara di San Siro, infatti, Marco Giampaolo medita qualche mossa tattica contando, soprattutto, sul possibile rientro a pieno di Fabio Quagliarella. Il capitano, per stessa ammissione del tecnico, non avrebbe dovuto scendere in campo contro il Milan, nemmeno per uno scampolo di partita, ma poi le cose sono andate diversamente, sebbene il suo ingresso non abbia cambiato il corso della gara. Adesso però Quagliarella sta lavorando per riprendersi una maglia da titolare già contro l'Empoli e il tecnico potrebbe affidarsi a lui per rinforzare l'impatto della fase offensiva blucerchiata.

Ma non dovrebbe essere Quagliarella la sola novità in casa Samp. Giampaolo, infatti, starebbe anche pensando di rimodellare il centrocampo, potendo contare sul rientro di Albin Ekdal, che ieri si è allenato con i compagni. A quel punto, uno fra Rincon e Thorsby dovrebbe fargli posto.