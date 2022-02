Milan-Sampdoria 1-0: Leao stende i blucerchiati e il Milan mette la freccia

di Marco Innocenti

Il vantaggio rossonero lo firma Leao: testa a testa con Bereszynski poi il destro che batte Falcone. La squadra di Pioli sorpassa Inter e Napoli in un colpo solo

90'+3: Finisce qui la partita. Il Milan sorpassa Inter e Napoli e sale in vetta. La Samp lotta e resta in partita fino all'ultimo ma non basta

90': Ci saranno 3' di recupero

84': Entra Sabiri ed esce Candreva

80': Altra occasione per il Milan che sta sprecando tanto: Rebic tutto solo davanti al portiere si fa ipnotizzare da Falcone, che gli respinge la conclusione

72': Fuori Rincon e dentro Quagliarella

69': Giroud in mezzo a due difensori prova il tiro di testa, Falcone la alza sulla traversa. Sull'angolo di Tonali, Romagnoli di testa ma Falcone blocca a terra

60': Ammonito Bennacer

59': Doppia occasione per il Milan, prima con Rebic che entra in area ma temporeggia troppo e si vede ribattere il tiro da un difensore blucerchiato, poi è la volta di Giroud che colpisce ma trova sulla sua strada ancora Falcone. Secondo grande intervento del portiere della Samp sull'attaccante francese

55': Gran palla di Bereszynski per Candreva che, in area ma molto decentrato, cerca il tiro verso la porta di Maignan ma trova solo l'esterno della rete

52': Tre cambi nella Samp: Augello per Murru, Vieira per Conti ed Ekdal per Thorsby

50': Candreva punta l'area rossonera e calcia: Maignan blocca in due tempi

47': Gran discesa di Leao che si fa tutto il campo palla al piede poi, una volta in area, cerca di servire con un tocco 'desterno Giroud ma la palla è debole e Colley può anticipare tutti e sbrogliare

46': Milan subito pericoloso con mancino a girare di Messias che sfiora il palo. Falcone però sembrava sulla traiettoria

46': Si riparte

SECONDO TEMPO:

45'+5: Basta così, finisce qui il primo tempo

43': Grande parata di Falcone che, sul tiro secco e potente di Messias dal dischetto del rigore, salva tutto alzando sopra la traversa

42': Ci saranno 5' di recupero

39': Tiro di Giroud, palla alta

25': Romagnoli stende Caputo e si becca anche lui il giallo

24': Problemi per Bereszynski, in panchina si scalda Augello

18': Giallo anche per Brahim Diaz

10': Ammonito Rincon

8': Milan in vantaggio! Maignan lancia lungo per Leao che fa fuori Bereszynski, si presenta davanti a Falcone e lo batte con freddezza

4': Occasione per la Samp con Caputo che può calciare dal dischetto del rigore ma il suo sinistro è sbilenco. Nessun problema per Maignan

1': Si parte. Il primo pallone è per la Samp

PRIMO TEMPO:

Il Milan per prendersi la vetta della classifica e beffare, in un colpo solo, Inter e Napoli, la Sampdoria per tenere a distanza di sicurezza il Venezia, dopo il colpaccio dei lagunari contro il Torino. A San Siro i punti pesano tanto, tantissimo, sia da una parte che dall'altra. Giampaolo vuole rivedere la squadra andata in campo contro il Sassuolo, per trovare finalmente quella continuità di risultati che i blucerchiati inseguono dall'inizio della stagione.

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN: Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi, Tonali, Bennacer, Messias, Brahim Diaz, Leao, Giroud. All. Pioli.

SAMPDORIA: Falcone, Murru, Conti, Colley, Bereszynski, Magnani, Rincon, Thorsby, Candreva, Sensi, Caputo. All. Giampaolo.

ARBITRO: Chiffi di Padova (Ass.: Perrotti e Palermo - IV: Baroni - Var: Valeri - Avar: Liberti).