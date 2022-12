Sampdoria, doppia seduta di allenamento. Posticipata l'amichevole contro i tedeschi della Dynamo Dresden

Continua a pieno ritmo il ritiro in Turchia per gli uomini di Dejan Stankovic che oggi hanno svolto una doppia seduta di allenamento al Calista Sports Center. Finalmente sotto il cielo limpido di Kadriye i blucerchiati sono stati sottoposti ad una mattinata mista fisica (con fitball per migliorare funzionalità muscolo-articolari, equilibrio e postura) e tecnica e ad un pomeriggio incentrato su esercitazioni tattiche.

Singoli. Sul fronte dei singoli Bartosz Bereszynski, arrivato in ritiro nella serata di giovedì, ha sostenuto la prima parte della sessione mattutina e interamente quella pomeridiana; Harry Winks si è alternato tra campo e terapie; terapie per Andrea Conti e Nikita Contini; riposo per Omar Colley, influenzato.

Funerali. Domani, domenica, squadra nuovamente all’opera al mattino. Al termine dell’allenamento Dejan Stankovic e Nenad Sakic partiranno da Antalya per Istanbul e poi per Roma, dove lunedì presenzieranno ai funerali dell’amico fraterno e collega Sinisa Mihajlovic. Per tale motivo è stata posticipato a martedì 20 dicembre il test amichevole con i tedeschi della Dynamo Dresden (ore 17.30, le 15.30 italiane, diretta DAZN).