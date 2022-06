Sampdoria, doppi colpo dall'Ascoli: oltre a Saric, piace anche il 23enne Michele Collocolo

di Redazione

Per il centrocampista italo-bosniaco sarebbe a un passo l'accordo sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto

Che gli osservatori di mercato della Sampdoria fossero sulle tracce di Dario Saric dell'Ascoli non è certo un mistero. I contatti fra le due società sono iniziati da tempo ma poi i marchigiani hanno dovuto far fronte all'addio di mister Sottil e le trattative si sono raffreddate un po', senza però mai interrompersi. I blucerchiati sono destinazione gradita al giocatore e ora sembra che l'accordo sia davvero a un passo, sulla base di un prestito con diritto/obbligo di riscatto.

L'interesse dei blucerchiati però sarebbe caduto anche su un altro gioiellino di casa Ascoli, il centrocampista Michele Collocolo. Classe 1999, il giocatore era entrato nel mirino della Samp già nello scorso mercato di gennaio ma l'Ascoli non volle privarsi del giocatore, così come non vorrebbe privarsene oggi.