Sampdoria, confermato lo stiramento per Esposito: indisponibile oltre un mese

Lesione tra il primo e il secondo grado tra l'inserzione distale al retto femorale della coscia destra. E' l'esito degli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto Salvatore Esposito, centrocampista della Sampdoria, dopo la partita con l'Entella. Gli approfondimenti sono stati effettuati per due volte dopo che il giocatore aveva accusato un fastidio.

Esposito, prelevato dallo Spezia nel mercato di gennaio, ha già iniziato le terapie e resterà fuori un mese, quaranta giorni e salterà almeno cinque partite. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.





