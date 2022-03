Sampdoria, Caputo: "Siamo stati bravi a compattarci e fare squadra"

di Redazione

Ciccio Caputo, autore di una doppietta nel lunch match ha commentato nel post gara il risultato positivo contro il Venezia, ai microfoni di Dazn: “È una vittoria importante, in uno scontro diretto. Abbiamo fatto una grande partita, non era facile giocare a Venezia. Siamo contenti, è stata una settimana intensa ma siamo giocatori di livello e siamo stati bravi a compattarci, fare squadra, e lo abbiamo dimostrato”.

Spesso a segno fuori gara.

“Cerco sempre di dare il massimo, ho provato a trascinare la squadra. Cerco sempre di trascinare i compagni, in questo momento c’era bisogno di tutti. È stata una grande vittoria. Nel pubblico c’era un tifoso di Altamura, gli ho regalato la maglietta".

E sulla possibile convocazione in Nazionale.

"Io cerco sempre di dare il massimo per la Samp, perché è la squadra in cui gioco. Cerco di far parlare il campo, poi quello che viene va bene. Ora stacchiamo due giorni, godiamoci la vittoria e pensiamo alla prossima”.