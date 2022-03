Venezia-Sampdoria 0-2: i lagunari fanno harakiri e Caputo non perdona

di Marco Innocenti

Due pasticci difensivi della squadra di Zanetti, propiziati da un ottimo Sabiri, regalano ai blucerchiati tre punti fondamentali

90'+5: Orsato dice che può bastare così: la Samp batte il Venezia 2-0

90'+5: L'ultima occasione è del Venezia: cross in area, Caldara prova a concludere, Audero respinge e anticipa anche Ceccaroni poi anche Nsame non riesce a spingere la palla in rete.

90'+2: Altra buona azione di Sabiri che, in contropiede, serve Caputo. Il suo mancino però finisce alto

89': Altro pasticcio della difesa del Venezia, la Samp però stavolta non ne approfitta con Sabiri che viene chiuso al momento del tiro. Ci saranno 5' di recupero

88': Giampaolo manda in campo Yoshida per Colley

85': Henry protesta troppo con Orsato e si becca il secondo giallo, dopo quello rimediato nel finale di primo tempo per lo stesso motivo. Venezia che resta in dieci

82': Due cambi nella Samp con Vieira e Augello al posto di Ekdal e Murru

79': Altra occasione per il Venezia ma Haps, dopo aver evitato l'intervento in copertura di Bereszynski, svirgola il pallone al momento del tiro e spedisce sul fondo

77': Palla dentro l'area di Aramu, Nsame anziché concludere di testa cerca l'appoggio di petto per Henry ma sbaglia tutto

70': Cross da sinistra, Nsame viene anticipato in area ma la palla finisce al limite su Aramu, tiro immediato e palla che schizza altissima. Giampaolo intanto manda in campo Rincon e Quagliarella per Sensi e Candreva

69': Ebuhei crossa dalla destra, pesca bene Nsame, tutto solo, ma il suo colpo di testa è innocuo e la palla si spegne sul fondo

62': Giallo per Busio per un fallo su Sabiri

60': Tiro secco di Candreva ma palla che sfila alta sopra la traversa

49': Palla pericolosa dentro l'area della Samp, rimpallo fra Murru e Thorsby, Okereke può calciare ma il noervegese gli soffia il pallone proprio un attimo prima. L'attaccante del Venezia finisce a terra in mezzo all'area ma è lui a scalciare il giocatore blucerchiato. Orsato vede tutto e lascia proseguire, fra le proteste dei giocatori lagunari che chiedevano il rigore

46': Si riparte

SECONDO TEMPO:

45'+1: Finisce qui il primo tempo

45': Angolo del Venezia, colpo di testa di Ceccaroni palla che sfila sul fondo

44': Giallo anche per Okereke

41': Ammonito Henry per proteste

37': Altro errore del Venezia in uscita, Sabiri la ruba ancora, Sensi serve Caputo, palla di ritorno a Sabiri che calcia, Mäenpää respinge ma la palla finisce sui piedi di Caputo che l'appoggia in rete per il raddoppio blucerchiato

34': Ammonizione per Sabiri e Haps

31': Cross morbido di Aramu, Henry la gira di testa ma non trova la porta

23': Errore clamoroso di Mäenpää!! Il portiere del Venezia porta a spasso il pallone in mezzo all'area di rigore, Sabiri lo insegue e, in scivolata, glielo soffia, servendolo a Caputo. La porta è sguarnita, pPiatto destro e palla in rete. Bravissimo Sabiri ma che ingenuità di Mäenpää!

17': Cross pericoloso di Okereke, Henry l'addomestica e prova il tiro ma Colley ribatte poi l'attaccante del Venezia tocca con un braccio e l'arbitro interrompe

13': Il primo tiro in porta della Samp lo scocca Sensi ma la conclusione è debole e non crea problemi. Partita per il momento vivace ma ancora abbastanza bloccata

1': Si comincia al Penzo

PRIMO TEMPO:

Trasferta in riva alla Laguna per la Sampdoria di Marco Giampaolo, a caccia di un cambio di marcia dopo le trasferte da incubo contro Atalanta e Udinese. Il Venezia, dopo il pareggio per 1-1 contro il Genoa del 20 febbraio, ha collezionato tre sconfitte su tre ed è la prima delle squadre che al momento sarebbero in B. Un'occasione da sfruttare fino in fondo, insomma, per la Samp.

Ecco le formazioni ufficiali del match:

VENEZIA: Mäenpää, Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Haps, Fiordilino, Ampadu, Aramu, Okereke, Nani, Henry. A disposizione: Lazar, Vacca, Tessmann, Nsame, Sigurdsson, Ullmann, Kiyine, Busio, Svoboda, Crnigoj, Mateju, Peretz. All. Zanetti.

SAMPDORIA: Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru, Candreva, Ekdal, Thorsby, Sensi, Sabiri, Caputo. A disposizione: Ravaglia, Falcone, Augello, Conti, Vieira, Askildsen, Giovinco, Yoshida, Magnani, Quagliarella, Trimboli, Rincón. All. Giampaolo.

ARBITRO: Orsato di Schio (assistenti: Costanzo e Passeri - IV: Camplone - VAR: Banti - AVAR: Carbone)