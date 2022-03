Sampdoria: Caputo al settimo cielo: "Doppietta e tre punti importantissimi"

di Redazione

L'attaccante, che è parso a suo agio con Sabiri e Sensi alle sue spalle, è a quota nove nella classifica dei marcatori. Quinto miglior italiano

Nove gol fin qui, quinto (in nutrita compagnia, per la verità) italiano per numero di reti in questo campionato. Può essere soddisfatto Ciccio Caputo dopo l'uno-due decisivo di Venezia. E lo fa capire a chiare lettere sul suo profilo Instagram.

"Doppietta e 3 punti importantissimi…Dopo la pausa ultimo sprint per la fine della stagione".

La sensazione è che l'assetto visto al Penzo sia particolarmente indicato per le sue caratteristiche. Due rifinitori (Sabiri e Sensi) alle sue spalle. E Caputo può fare la differenza.