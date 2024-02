Sampdoria-Brescia LIVE 0-0

La Sampdoria ospita il Brescia a Marassi. E' la prima partita senza Marco Lanna alla presidenza, carica in attesa di un subentro. Nella "Cajenna", come è stata ribattezzata dai tifosi blucerchiati la Nord in occasione delle partite del Doria, campeggia un grande striscione in onore del campione d'Italia 1991: "Grazie Marco Lanna". In campo, al solito mister Pirlo deve fare i conti con le numerose assenze per allestire un undici competitivo. Prima della partita, viene osservato un minuto di silenzio per le vittime del crollo di Firenze. Si parte a ritmi molto alti, ma la combattività non si traduce in occasioni concrete, il gioco si raggruma a centrocampo con le squadre molto compatte. La Sampdoria è più volenterosa, ma il Brescia sembra entrare con una certa facilità nella tre quarti doriana, sia pure senza realizzare.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2' Scontro fortuito tra Fares e Depaoli, l l'esterno doriano rimane a terra dopo un colpo alla schiena ma Volpi lascia correre.

4' Monicini prova a sfondare sulla sinistra, Ghilardi recupera e gli porta via il pallone nei pressi della bandierina del corner.

8' Bertagnoli si impossessa di un pallone vagante sulla trequarti offensiva, ma poco prima dell'ingresso in area viene fermato da Facundo.





SAMPDORIA-BRESCIA

SAMPDORIA (3-5-1-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes Laut, Darboe, Barreca; Alvarez, De Luca. Allenatore: Pirlo.

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Papetti, Fares; Bertagnoli, Van De Looi, Bisoli; Bjarnason; Moncini, Bianchi. All: Maran.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.