Sampdoria-Brescia 1-1: cronaca e tabellino

La Sampdoria vede sfumare nel recupero la vittoria sul Brescia. Nella ripresa Kasami porta avanti i blucerchiati, ma dopo che Ntanda per egoismo spreca il 2-0 preferendo la conclusione personale al servizio per Stojanovic, Adorni di testa su cross di Paghera beffa Stankovic. E' la prima partita senza Marco Lanna alla presidenza, l'ex campione viene omaggiato da alcuni striscioni in tutti i settori dello stadio.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2' Scontro fortuito tra Fares e Depaoli, l l'esterno doriano rimane a terra dopo un colpo alla schiena ma Volpi lascia correre.

4' Monicini prova a sfondare sulla sinistra, Ghilardi recupera e gli porta via il pallone nei pressi della bandierina del corner.

8' Bertagnoli si impossessa di un pallone vagante sulla trequarti offensiva, ma poco prima dell'ingresso in area viene fermato da Facundo.

10' Cross di Barreca dalla sinistra, Andrenacci interviene in presa alta e viene travolto da Depaoli.

17' Bjarnason guadagna un angolo, sull'azione Bertagnoli chiama Stankovic a una deviazione sopra la traversa. Dal corner nulla di fatto.

18' Stankovic blocca in presa alta un traversone di Dickmann.

21' Alvarez di testa batte Andrenacci su cross di Depaoli, ma Volpi vede fallo su Fares e annulla, decisione validata dal Var.

29' Kasami prova il sinistro dal limite, palla respinta in fallo laterale dalla difesa ospite.

30' De Luca protesta per una spinta di Adorni in area, Volpi fa cenno di riprendere con la rimessa dal fondo.

32' Fallo in attacco di Moncini su Ghilardi. L'attaccante bresciano ha rischiato il secondo giallo andando a trattenere vistosamente il centrale doriano.

33' Traversa Sampdoria: cross di Depaoli per Alvarez che centra la sbarra.

36' Incredibile errore di De Luca che su cross di Barreca riesce a calciare alto dal limite dell'area di porta.



SECONDO TEMPO

46' Primo cambio, è nel Brescia: Jallow rileva Bianchi.

47' Bjarnason colpisce di testa sul secondo palo centrando Depaoli. Proteste bresciane per un tocco di braccio del capitano della Samp che è però sembrato del tutto aderente al corpo, oltre che involontario.

58' altri due cambi nel Brescia: fuori Bjarnason e Fares, dentro Ferro e Mangraviti.

59' Ancora Depaoli a terra in area bresciana, stavolta dopo una presunta spinta di Jallow. Proteste dei giocatori blucerchiati e del pubblico di casa ma Volpi è irremovibile.

61' GOL SAMPDORIA. Affondo di Darboe, servizio per Kasami che a tu per tu con Andrenacci non sbaglia. 1-0.

69' Primo cambio nel Doria, Benedetti rileva Darboe.

76' Paghera entra al posto di Van de Looi, poco dopo Besaggio per Bertagnoli.

80' Si ferma Piccini per guai muscolari, al suo posto Leoni. Maran viene espulso per proteste.

86' Entra Stojanovic al posto di Alvarez. Poco dopo Ntanda rileva De Luca.

90' Sono 6 i minuti di recupero concessi da Volpi.

93' Azione personale di Ntanda che prova la conclusione, anziché servire Stojanovic, e l'occasioneper il 2-0 sfuma.

94' RETE BRESCIA Cross di Paghera, testa di Adorni, pareggio. 1-1

SAMPDORIA-BRESCIA 1-1

RETE: 61' Kasami, 94' Adorni

SAMPDORIA (3-5-1-1): Stankovic; Piccini (80' Leoni), Ghilardi, Gonzalez; Depaoli, Kasami, Yepes Laut, Darboe (69' Benedetti) Barreca; Alvarez (86' Stojanovic), De Luca (88' Ntanda). Allenatore: Pirlo.

BRESCIA (3-4-2-1): Andrenacci; Dickmann, Adorni, Papetti, Fares (58' Mangraviti); Bertagnoli (76' Besaggio), Van De Looi (76' Paghera), Bisoli; Bjarnason (58' Ferro); Moncini, Bianchi (46' Jallow). All: Maran.

ARBITRO: Volpi di Arezzo.

NOTE: Abbonati 18.229 rateo 200.234,98. Paganti gara 3.409 incasso 51.837. Espulso Maran. Ammoniti Moncini, Darboe, Fares.