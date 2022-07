Sampdoria, Bonazzoli alla Salernitana a titolo definitivo: 4 milioni nelle casse blucerchiate

di Marco Innocenti

I campani sarebbe pronti a chiudere per riprendere l'attaccante dopo il prestito nella scorsa stagione

Ci sarebbe di nuovo la Salernitana nel futuro prossimo di Federico Bonazzoli. L'attaccante, dopo il prestito della scorsa stagione, potrebbe accasarsi di nuovo, stavolta definitivamente, in Campania. Il diesse Morgan De Sanctis è pronto infatti a chiudere l'operazione con la Sampdoria, versando i 4 milioni necessari per acquisire a titolo definitivo il giocatore, per il quale la Salernitana sarebbe una destinazione gradita. L'accordo fra le due società è praticamente fatto.