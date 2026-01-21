Sampdoria: amichevole col Golfo Paradiso. Influenza per Abdilgaard

La Sampdoria prosegue la preparazione alla trasferta di Catanzaro, in programma domenica al “Ceravolo” (ore 17.15). Forza in palestra, quindi trasformazione sul campo superiore sotto forma di esercitazioni atletiche e tecniche oltre che di possesso e mini-partitelle: questo il menù della seduta mattutina andata in scena sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco. Con il gruppo anche Antonin Barák e Massimo Coda. Scarico in palestra per Leonardo Benedetti, differenziato tra campo e palestra per Marvin Çuni. Soltanto terapie invece per Salvatore Esposito. Gli ulteriori esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista nella giornata di ieri hanno evidenziato una lesione tra il primo e il secondo grado all’inserzione distale del retto femorale della gamba sinistra. Ancora a riposo infine Oliver Abildgaard, alle prese con sintomi influenzali. Domani, giovedì, la squadra sosterrà nel pomeriggio un test a porte chiuse con il Golfo Paradiso, formazione che milita nel campionato di Eccellenza ligure. (dal sito ufficiale della Sampdoria)

