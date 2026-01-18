Sampdoria, altra grana: Foti e Gregucci verso il deferimento, De Gennaro e il solito Romei avvocati difensori

La Procura Federale della FIGC ha concluso la fase istruttoria sull’operato di Salvatore Foti e Angelo Gregucci, concentrandosi su presunte incongruenze tra gli incarichi ufficialmente comunicati alla Federazione e le mansioni realmente svolte sul campo all’interno dello staff tecnico. Nel caso di deferimento, la difesa della società e dei tesserati verrebbe affidata ad Antonio Romei, già dirigente fin dai tempi di Ferrero di cui era il sostanziale alter ego e da allora sempre rimasto nell'orbita del club, e Francesco De Gennaro attuale vicepresidente.

Le verifiche federali a Bogliasco - L’inchiesta ha vissuto un passaggio chiave lo scorso 15 dicembre, quando i rappresentanti della Procura si sono recati al centro sportivo di Bogliasco per acquisire elementi utili. In quella circostanza, scrive il Secolo XIX, Gregucci è stato ascoltato come indagato, mentre Nicola Pozzi e Attilio Lombardo hanno reso dichiarazioni come persone informate sui fatti. Dalle risultanze investigative emergerebbe un quadro delicato: a Foti viene attribuito l’esercizio di fatto delle funzioni da allenatore principale pur essendo titolare del solo patentino UEFA A, abilitazione che consente esclusivamente il ruolo di vice. A Gregucci, invece, verrebbe contestato di aver ricoperto formalmente la carica di primo allenatore senza svolgerne concretamente le funzioni operative.

Fase decisiva e possibili sanzioni - Con la chiusura delle indagini, il procedimento entra ora nella fase più critica. Le parti potranno depositare memorie difensive o chiedere ulteriori audizioni, ma il rischio di un deferimento imminente resta concreto e potrebbe tradursi in squalifiche rilevanti già nelle prossime settimane. Per Lillo Foti, le conseguenze potrebbero estendersi anche al percorso formativo: un’eventuale sanzione rischierebbe di impedirgli l’accesso al Supercorso di Coverciano previsto per settembre, rinviando l’opportunità direttamente al 2027. Sullo sfondo rimane l’ipotesi di un patteggiamento, valutata per ridurre l’impatto disciplinare.

Società e vertici sotto osservazione - L’attenzione della Procura Federale non si limita allo staff tecnico. L’indagine coinvolge anche il club e i suoi massimi dirigenti: sotto la lente finiscono il presidente Matteo Manfredi e il CEO area sportiva Jesper Fredberg, la cui posizione è attualmente al vaglio degli inquirenti federali.

