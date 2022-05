Sampdoria, almeno in 15mila contro la Fiorentina

di Edoardo Cozza

Intanto buone notizie per Giampaolo: Ekdal ha recuperato e sarà in campo nella delicata sfida di lunedì. Sensi e Giovinco ancora fuori causa

Seimila biglietti venduti e oltre 9mila abbonamenti: il dato degli spettatori presenti al Ferraris per la sfida tra Sampdoria e Fiorentina parla di almeno 15mila tifosi pronti a dare la spinta ai blucerchiati dagli spalti del Ferraris nella corsa salvezza.

Ma anche i tifosi viola non mancheranno: saranno più di 1200 i supporter in arrivo da Firenze, per cercare di guidare la squadra di Italiano alla conquista dei punti decisivi per le coppe europee.

Buone notizie, intanto, per il tecnico della Sampdoria Marco Giampaolo in vista della gara di lunedì: primo test in gruppo per lo svedese Ekdal che ha un problema fisico al ginocchio destro. Il regista dovrebbe recuperare per il match con i Viola mentre Sensi e Giovinco continuano ad allenarsi a parte e non saranno disponibili per lunedì. Questa mattina presente a Bogliasco tutto lo stato maggiore blucerchiato, dal presidente Lanna al responsabile dell'area tecnica Osti fino al direttore sportivo Faggiano.