Sampdoria, Alessandro Garrone: "Per noi una storia chiusa"

di Redazione

Alessandro Garrone chiude ad un eventuale ritorno della famiglia nella Sampdoria. "Per noi la Sampdoria è storia chiusa, quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto nei tredici anni in cui è stata nostra".

L'imprenditore, vice presidente esecutivo di Erg, mette quindi in qualche modo a tacere le voci che vorrebbero un ritorno della sua famiglia dentro il club blucerchiato alle prese con un momento davvero molto difficile.

Nel 2019 era stato Edoardo Garrone a promettere un intervento della famiglia nel caso le cose si fossero messe male. Ora arriva invece il no da parte di Alessandro che pare davvero chiudere ogni discorso.

L'arresto del presidente Ferrero ha davvero messo in una brutta situazione la società e la cosa preoccupa non poco i tifosi.

Ieri Alessandro è stato protagonista a Palazzo Ducale di un dibattito pubblico sul futuro della società organizzato dalla Fondazione Edoardo Garrone. "Tracce per la Genova del futuro” il tirolo dell'evento che ha messo in luci pregi e difetti della nostra città ma siprattuo cosa servirebbe per farla diventare ancora più attrattiva.