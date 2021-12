Sampdoria, a Roma senza Thorsby: ha la gastroenterite al suo posto gioca Askildsen

di Maria Grazia Barile

Brutta tegola per D'Aversa che perde il centrocampista per l'ultimo match del girone d'andata all'Olimpico

Due novità in formazione per la Sampdoria di scena alle 18.30 contro la Roma all'Olimpico: Askildsen al posto di Thorsby, fermato dalla gastroenterite, e Falcone per Audero fra i pali. L'assenza del centrocampista è una brutta tegola per il tecnico blucerchiato. Di seguito la formazione ufficiale

A disposizione: Audero, Ravaglia, Chabot, Torregrossa, Ciervo, Depaoli, Dragusin, Ferrari, Quagliarella, Yepes Laut, Murru

Di seguito la formazione della Roma.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.