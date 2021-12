Sampdoria, rientrato allarme per Gabbiadini: si è allenato con i compagni

di Maria Grazia Barile

Gabbiadini regolarmente in campo a Bogliasco dopo la gara con il Venezia. L'attaccante, autore dello splendido gol del vantaggio dopo 40 secondi, era uscito anzitempo per un problema al ginocchio. Oggi però ha svolto una seduta rigenerativa al pari dei compagni maggiormente impegnati ieri. L'allarme dunque potrebbe essere rientrato.

Alla ripresa della preparazione in vista della trasferta di mercoledì a Roma non hanno lavorato Audero, Dragusin e Verre sottoposti a terapie e fisioterapia. Percorso di recupero agonistico per Ronaldo Vieira. Domani, martedì, è già vigilia: in programma un allenamento mattutino prima della partenza per Roma.