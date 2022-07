Samp: Rog dice no. Grassi vicino ma per ora la trattativa è congelata

di Matteo Angeli

Mercato, non si muove nulla e non si muoverà fino a quando non verrà chiusa qualche trattativa in uscita

DAL NOSTRO INVIATO

A PONTE DI LEGNO





La Sampdoria sta provando a dare a Giampaolo qualche titolare in più già nel ritiro in montagna. Ma per ora non si muove nulla e non si muoverà fino a quando non verrà chiusa qualche trattativa in uscita.

Il club blucerchiato sta provando a prendere Rog del Cagliari ma per il momento il centrocampista non ha accettato l'offerta preferendo restare nella squadra rossoblù. Nell'affare potrebbe essere inserito Verre che piace a Liverani ma per ora non ne fa niente.

Praticamente chiusa l'operazione Grassi con il Parma. Sembrava che il giocatore potesse arrivare già in questi giorni ma per ora la trattiva resta congelata anche perchè la Sampdoria sta cercando di capire bene il destino di Candreva. Se l'ex Lazio dovesse andare al Monza lascerebbe un buco nel ruolo e a quel punto Leris, destinato al Parma, potrebbe tapparlo.

Per Bonazzoli alla Salernitana ormai è fatta. L'attaccante oggi non prenderà neppure parte alla prima uscita stagionale. Nei prosismi giorni raggiungerà il ritiro Thorsby che è sul mercato e deve decidere