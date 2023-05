Salvataggio Sampdoria, Massimo Zanetti torna in pista ma Barnaba rimane in vantaggio

L'indiscrezione arriva dal Belgio, esattamente da Het Laastse Nieuws, secondo cui l'importante Team ciclistico Trek Segafredo starebbe per perdere l'attuale denominazione per diventare Lidl-Trek. Il cambio di sponsor potrebbe avvenire già per il prossimo Tour de France.

Questo significa che Massimo Zanetti, titolare della Segafredo Zanetti S.p.A., azienda italiana di torrefazione del caffè fondata negli anni settanta a Bologna da lui e da Dante Zucchini e oggi facente parte della holding Massimo Zanetti Beverage Group, starebbe per abbandonare la sponsorizzazione della Trek. Secondo indiscrezioni, il motivo sarebbe anche legato al fatto che Zanetti non ha del tutto tralasciato l'idea di rientrare nel calcio (era già stato al Bologna) attraverso la Sampdoria.

Sono infatti ore frenetiche per il salvataggio della società, a cui continua ad aspirare anche Alessandro Barnaba di Merlyn Partners, sostenuto da Edoardo Garrone, che è amico anche di Zanetti. A dimostrazione del fatto che l'ex proprietario, da dietro le quinte, sta facendo quanto in suo potere per risolvere la situazione drammatica della Sampdoria iniziata nel 2014 con il passaggio delle consegne a Massimo Ferrero.

Entro la prossima settimana il Cda, insieme con il "negoziatore", avvocato Eugenio Bissocoli, potrebbe chiedere un nuovo aumento di capitale per fronteggiare le scadenze in arrivo (tra cui, la più corposa, è rappresentata dalla trimestrale degli stipendi ai calciatori). Lo stesso Massimo Ferrero sta continuando a cercare finanziatori (come ha svelato a Forever Samp il collega Massimiliano Lussana), mentre oltre a Zanetti e Barnaba, resta attivo l'interesse del Fondo Cerberus e di Wrm di Raffaele Mincione.

In assenza di una sottoscrizione del capitale (che può teoricamente essere effettuato anche da un istituto di credito, ma solo per prolungare la crisi), la Sampdoria sarebbe destinata al fallimento e alla ripartenza dalla serie D. Ma le speranze di salvarla dal tracollo finanziario, sebbene ridotte al lumicino, esistono ancora.