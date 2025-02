Salva-casa, Biasi (Lega): "In Liguria recepire legge con ulteriori livelli di semplificazione"

“Il decreto ‘Salva-Casa’, convertito in legge lo scorso luglio, introduce sostanziali modifiche al Testo unico in materia edilizia a favore dei cittadini, anche del nostro territorio. Appare necessario che le Regioni si adeguino ai principi della nuova disciplina e quindi ho presentato un ordine del giorno che impegna il presidente Marco Bucci a promuovere ogni attività necessaria per il recepimento, da parte di Regione Liguria, della legge ‘Salva-Casa’ con l’eventuale introduzione di ulteriori livelli di semplificazione al fine di stimolare l’economia regionale e affrontare la crisi abitativa, semplificando i processi edilizi, anche in prospettiva dell’attività di riforma complessiva in corso al tavolo del ‘Piano Casa Italia’ del Mit". Così in una nota il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Armando Biasi.

"Inoltre, dato che gli operatori liguri, pubblici e privati, hanno riscontrato difficoltà nell’utilizzo dell’attuale modulistica SUAP, l’ordine del giorno impegna il presidente della giunta ad attivarsi nell’ambito dell’attività di revisione del portale ‘Impresa in un giorno’, avviato da Unioncamere, affinché sia aggiornata la modulistica SUAP necessaria per la presentazione delle pratiche di sportello in conformità con la nuova normativa. Tutto ciò - conclude Biasi - per assicurare un processo rapido e trasparente per i liguri e gli operatori del settore nella nostra regione, come artigiani, liberi professionisti, associazioni d’imprese”.

