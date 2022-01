Saldi in Liguria, si parte. Carena: "Cresce la previsione di spesa rispetto al 2020: un primo segnale positivo"

di Marco Innocenti

Il volume d'affari stimato è di 4,2 miliardi: +300 milioni rispetto a un anno fa ma siamo ancora al di sotto dei 5,1 miliardi del 2019

Scattano anche in Liguria i saldi invernali: da oggi, 5 gennaio e fino al prossimo 18 febbraio parte il periodo degli sconti che, come di consueto, permetterà a tanti clienti di acquistare ogni tipo di capo di abbigliamento (ma non soltanto...) risparmiando qualcosa. Una mano per gli acquirenti ma anche una boccata d'ossigeno importante per i negozianti, reduci da un periodo difficile vista la crisi covid ma anche, per fortuna, da un Natale che è andato bene dal punto di vista delle vendite.

"Gli studi di Confcommercio hanno previsto che ogni persona spenderà in media 119 euro - ci spiega Manuela Carena, vicepresidente di Federmoda Genova Confcommercio - Questi saldi sposteranno in generale un volume d'affari pari a 4 miliardi e 200 milioni, che sono un dato comunque incoraggiante perché sebbene si tratti di un volume d'affari di 900 milioni in meno rispetto al periodo pre covid, segna anche un +300 milioni rispetto al 2020. Segno insomma che qualcosa di positivo si sta muovendo".

E ci piace anche rilevare che una buona fetta di questo incremento riguarda la riscoperta degli acquisti nei negozi di vicinato: "Chi lavora bene fidelizzando il cliente per tutto l'anno - aggiunge Carena - a maggior ragione lavorerà bene anche nei saldi. Abbiamo riscoperto questa voglia di ritrovarsi col nostro negoziante di fiducia, in ambienti di vendita piccoli o medio piccoli, nei quali le norme sanitarie possono essere rispettate con maggior facilità. I nostri negozi di vicinato sono sempre stati riconosciuti come luoghi sicuri".