Saldi in Liguria, l'assessore Alessio Piana: "Occasione per continuare a sostenere i negozi di vicinato"

Saldi al via domani, venerdì 5 gennaio, in tutta la Liguria fino al 18 febbraio. "A pochi giorni dalle festività natalizie che hanno segnato per il settore un trend positivo del 13% rispetto allo scorso anno, con una spesa media di 223 euro, questa è un'ulteriore occasione per continuare a sostenere i nostri negozi di fiducia. Luoghi reali, e non virtuali, dove, oltre agli sconti, possiamo trovare un sorriso e un consiglio sincero. Un rapporto umano che è valore aggiunto delle nostre città e dei nostri quartieri" racconta l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana.

"Per questo, in accordo con le altre regioni italiane, abbiamo condiviso, accogliendo le richieste della maggioranza delle associazioni maggiormente rappresentative del settore (Confcommercio, Federdistribuzione, Confimprese, ANCC-COOP, ANCD-Conad), la necessità di mantenere la data unitaria al primo giorno feriale antecedente l'Epifania per l'avvio delle vendite promozionali, come previsto dall'accordo nazionale del 2011 e come disciplinato sul territorio regionale dal Testo unico in materia di commercio (l.r. 1/2007) - aggiunge l'assessore -. La volontà condivisa da parte di istituzioni e associazioni di categoria è di rivedere, già in un prossimo futuro, i contenuti di tale intesa nazionale per arrivare a una proposta unitaria che possa accogliere le esigenze di tutti”.