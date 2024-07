Saldi a Genova, parcheggi gratuiti sabato 6 e 13 luglio: ecco dove

Partono oggi, sabato 6 luglio, i saldi estivi del 2024. Svendite e sconti in tutti i negozi con l'opportunità di ottenere vari prodotti a buon prezzo: i saldi andranno avanti per i prossimi 45 giorni, fino a lunedì 19 luglio.

Come ogni anno il Comune di Genova ha deciso di rendere gratuiti i parcheggi per i prossimi due fine settimana, ossia il 6-7 luglio e il 13-14 luglio (la domenica sono gratis di default).

Si potrà sostare gratuitamente in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre, nei posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi nelle vie commerciali della città. Sono escluse le Isole azzurre balneari, in corso Italia e vie limitrofe (via Piave, via Nazario Sauro, via Righetti, via Bovio, via Minzoni, via Galli, via Campanella, via Bruno, via del Tritone).

"Un'occasione, non solo per acquistare capi e prodotti a prezzo scontato, ma per sostenere imprenditori e lavoratori di settori strategici per il nostro territorio - dichiara l'assessore regionale allo Sviluppo economico e al Commercio Alessio Piana -. L’invito è quello di comprare nei negozi sotto casa per sostenere quei piccoli esercenti che portano illuminazione e sicurezza nelle nostre città".