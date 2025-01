Salcef e Ferrovie Egiziane: nuova società per infrastrutture ferroviarie in Egitto, Africa e Medio Oriente

Salcef Group S.p.A. e Egyptian National Railways (ENR) uniscono le forze per migliorare le infrastrutture ferroviarie in Egitto, Africa e Medio Oriente. La nuova società, a maggioranza Salcef, punta a trasformare il sistema di mobilità della regione, come riporta Ferpress.

Un accordo strategico – Firmato al Cairo l’accordo che sancisce la nascita di una società a capitale misto, pubblico e privato, per lo sviluppo ferroviario in Egitto. Salcef Group, leader nella manutenzione e costruzione di infrastrutture ferroviarie, sarà azionista di maggioranza, affiancato da ENR, gestore della rete ferroviaria egiziana.

Obiettivi – La società si occuperà di interventi chiave per la modernizzazione e l’espansione della rete ferroviaria non solo in Egitto, ma anche in Africa e Medio Oriente, sfruttando l’esperienza di Salcef maturata in oltre 15 anni di attività nel Paese.

Le dichiarazioni – L’Ambasciatore italiano in Egitto, Michele Quaroni, ha sottolineato: “Questo accordo rafforza le relazioni economiche tra Italia ed Egitto e conferma l’eccellenza tecnologica italiana nel settore ferroviario.” L’AD di Salcef, Valeriano Salciccia, ha aggiunto: “La partnership con ENR ci permetterà di supportare il Paese nello sviluppo del sistema ferroviario con le nostre competenze e tecnologie.”

Progetti in corso – Salcef è già attiva in Egitto dal 2011. Tra i lavori realizzati, il rinnovo di oltre 340 km di binari sulle linee Cairo-Aswan e Cairo-Alessandria. Attualmente, il Gruppo è impegnato nella costruzione di 600 km di binari per la nuova linea ad alta velocità Alessandria-Marsa Matrouh.

Un impegno a lungo termine – Il progetto si inserisce in un quadro di cooperazione internazionale, in linea con il Piano Mattei del Governo italiano, per lo sviluppo sostenibile delle infrastrutture.

