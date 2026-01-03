Roma addio: il Frecciargento da Genova sospeso per quattro mesi

Per i pendolari e i viaggiatori abituali tra Genova e Roma è un colpo durissimo: il Frecciargento, uno dei treni più veloci e comodi del servizio ferroviario, sarà sospeso per quattro mesi. Una decisione che rischia di stravolgere gli spostamenti quotidiani e di creare disagi significativi a chi si sposta per lavoro o studio. In studio, Furio Truzzi di Assoutenti commenta la situazione, evidenziando le difficoltà che questa sospensione comporterà per i cittadini e le alternative possibili, e sottolineando l’urgenza di soluzioni efficaci per minimizzare i disagi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.