Roma addio: il Frecciargento da Genova sospeso per quattro mesi
di Redazione
Furio Truzzi (Assoutenti) chiede alle istituzioni interventi solleciti per attenuare i disagi ai viaggiatori
Per i pendolari e i viaggiatori abituali tra Genova e Roma è un colpo durissimo: il Frecciargento, uno dei treni più veloci e comodi del servizio ferroviario, sarà sospeso per quattro mesi. Una decisione che rischia di stravolgere gli spostamenti quotidiani e di creare disagi significativi a chi si sposta per lavoro o studio. In studio, Furio Truzzi di Assoutenti commenta la situazione, evidenziando le difficoltà che questa sospensione comporterà per i cittadini e le alternative possibili, e sottolineando l’urgenza di soluzioni efficaci per minimizzare i disagi.
