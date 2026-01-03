Rogo di Crans-Montana: come stanno i feriti, l'attesa a Villa Scassi

Ore di apprensione per le condizioni dei feriti del rogo di Crans-Montana, alcuni dei quali sono stati trasferiti in Italia per ricevere cure specialistiche. Tra gli ospedali pronti a intervenire c’è anche Villa Scassi, a Genova. A fare il punto della situazione ai microfoni di Telenord è Giuseppe Perniciaro, direttore del Centro Grandi Ustionati.

Il direttore sottolinea come il percorso di recupero per chi ha riportato ustioni possa essere lungo e articolato, richiedendo un approccio multidisciplinare che coinvolge medici, infermieri specializzati e supporto psicologico. Villa Scassi è pronta a diventare uno dei punti di riferimento per l’assistenza ai feriti trasferiti dalla Svizzera, mentre prosegue il coordinamento tra le strutture sanitarie italiane e le autorità competenti. In un contesto ancora segnato dal dolore e dall’incertezza, le parole dei medici invitano alla cautela ma anche alla fiducia nel lavoro delle équipe specializzate.

