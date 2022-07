Rixi contento per le modifiche al ddl concorrenza: "Salvati 40 mila tassisti dalle multinazionali"

di Redazione

"Tutti i deputati della Lega oggi sono in Commissione trasporti per sbloccare il Pnrr e difendere gli italiani"

"Lo stralcio dell'art.10 e' cosa fatta salvando 40mila tassisti dalle multinazionali. Lunedi' prossimo il ddl Concorrenza approda quindi in aula alla Camera. I gufi del si-ferma-tutto fanno male al nostro Paese perche' in realta' non si ferma nulla.

Tutti i deputati della Lega oggi sono in Commissione trasporti per sbloccare il Pnrr e difendere gli italiani. Siamo contenti che si vada a votare il 25 settembre, sperando che nella prossima legislatura ci siano persone che sappiano mantenere la parola per piu' di 30 minuti". Lo dicono in una nota i deputati della Lega in Commissione trasporti Elena Maccanti (capogruppo) ed Edoardo Rixi (responsabile dipartimento Infrastrutture).