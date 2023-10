Rixi a Mumbai: "Grandi opportunità dai rapporti Italia-India, necessario puntare sulle infrastrutture"

Il vice ministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, parlamentare e leader ligure della Lega, è in missione a Mumbai in India, per il Global Maritime Forum 23, in rappresentanza del governo, intrattenendo una serie di interlocuzioni a livello internazionale. In particolare, Rixi ha incontrato Sarnabanda Sonowal, ministro indiano dei Porti e del Trasporto Marittimo: “Le continue crisi geopolitiche che interessano la nostra area di vicinato - premette Rixi - evidenziano l’opportunità di rafforzare la cooperazione con i grandi player globali come l’India per consolidare le nostre catene del valore, specie a livello marittimo".

"L’incontro col ministro Sonowal - riassume - ha evidenziato l’impegno del nostro Governo in favore della continuità e dell’apertura delle linee di collegamento via mare. Il Corridoio economico India-Medio Oriente-Europa risponde a nuove sfide e opportunità. Il trasporto marittimo crescerà molto nei prossimi decenni e l’Italia rappresenta un hub logistico strategico per i collegamenti tra Nord Europa e Indo-Pacifico. Il nostro rapporto con l’India si basa su sinergie profonde, a partire dalle infrastrutture".

"Nei prossimi mesi - conclude Rixi - andremo a rafforzare la relazione fra le autorità portuali indiane e le nostre per sperimentare linguaggi comuni”.