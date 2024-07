Riva Trigoso, Fincantieri, Fim Cisl: "Sbloccare nuova viabilità"

"Ormai è passato oltre un anno da quando è stato approvato il protocollo per la nuova viabilità a Riva Trigoso che porterebbe un sostegno importante anche all'attività dello stabilimento di Fincantieri migliorando l'accesso dei mezzi pesanti, così come la possibilità di costruire il terzo pontile che permetterebbe il terzo varo contemporaneamente per il cantiere e la costruzione di navi più grandi. Ma al momento è tutto fermo, così si rischiano anche di compromettere gli investimenti dell'azienda". Lo scrive in una nota Davide Grino, operatore Fim Cisl Liguria e delegato per lo stabilimento di Riva Trigoso.

"Confidiamo che Regione e Comune di Sestri Levante intervengano velocemente per scrivere la parola fine in un momento importante per l'azienda che ha dimostrato anche recentemente di voler investire sul territorio con l'iniziativa dei 'Maestri del Mare' in collaborazione col Villaggio del Ragazzo: si tratta dell'assunzione di dieci nuove figure professionali specializzate in saldo carpenteria - conclude - che potranno dare un importante contributo".