Riomaggiore, scuole riaperte dopo il cluster covid all'asilo

di Edoardo Cozza

I dati dei contagi nel Comune delle Cinque Terre tornano sotto controllo: tra i positivi erano stati trovati alunni e operatori scolastici

"Stabile il numero dei positivi e delle persone in sorveglianza attiva nel Comune di Riomaggiore. Dopo l'aumento dei casi e l'individuazione del cluster ora la situazione si è stabilizzata". Lo ha detto il sindaco Fabrizia Pecunia che fa il punto a circa due settimane dall'origine del cluster individuato all'asilo di Riomaggiore. Tra i positivi erano stati trovati diversi alunni e operatori scolastici.

I casi, nel giro di una settimana, erano quintuplicati e la situazione aveva costretto l'Amministrazione a chiudere, in via precauzionale, tutte le scuole di ordine e grado, che hanno ripreso l'attività in presenza lo scorso 13 dicembre, una volta concluso lo screening dei contatti da parte di Asl e appurato il fatto che la situazione si fosse stabilizzata. Prima della ripresa delle lezioni tutte le strutture scolastiche sono state ovviamente sanificate.