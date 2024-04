Rinnovabili, Ugolini (M5S): "Liguria ultima per consumi da fonti alternative, assurdo puntare sul fossile"

“I dati sono impietosi: stando alla classifica su dati certificati da “Italy for Climate”, la Liguria si colloca come ultima nei consumi energetici da fonti rinnovabili, con grande distacco dalla penultima e con un tasso percentuale medio (7-8%) più che dimezzato rispetto alla media nazionale (20%). Non solo: secondo l’amministratore delegato per l’Italia di “European Energy”, la Liguria, in termini di rinnovabili, è la peggiore regione d’Italia. Interrogato per sapere quali azioni intenda promuovere nel breve periodo per lo sviluppo e la crescita delle fonti di energia rinnovabili, con importanti e dovuti investimenti economici, l’assessore competente ha sostanzialmente dichiarato di essere tranquillo perché la Liguria intende continuare nel solco del “buonsenso necessario”. Tradotto: meglio affidarsi ai fossili e in particolare a 2 rigassificatori anziché alle rinnovabili”. Così il consigliere regionale del M5S Paolo Ugolini, commentando la risposta all’interrogazione portata oggi in Consiglio per sapere quali azioni la Giunta intende promuovere nel breve periodo per lo sviluppo e la crescita delle fonti di energia rinnovabili, con importanti, e dovuti, investimenti economici.

“La transizione energetica - conclude - non è più un’opzione. È ormai impellente e non sarà certo una relazione edulcorata come quella letta in Aula dall’assessore Piana a cambiare il quadro attuale: siamo indietro anni luce e poco, troppo poco si è fatto per invertire la pericolosissima deriva che stiamo vivendo a causa dei gas climalteranti”.